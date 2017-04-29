Tunceli'de Arıcılık Kursu

Tunceli'de, arıcılık kursunun açıldığı bildirildi.



Tunceli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kişilerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Tunceli İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Tunceli Çalışma ve İş Kurumu tarafından imzalanan protokolle arıcılık eğitim verileceği ifade edildi.



Açıklamada, kursun temel amacının kişilerin köyde veya il merkezinde meslek edinmeleri ve bilgi sahibi etmek olduğu kaydedildi.



10 gün sürecek kurs boyunca 11 kursiyere günlük 25 lira ödeneceği vurgulanan açıklamada, eğitimleri Veteriner Hekim Duygu Ulaş'ın vereceği aktarıldı.