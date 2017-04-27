Tunceli'de 9 Terörist Öldürüldü, 8 Terörist Teslim Oldu

Tunceli Valiliği, Kızılmescit ile Aliboğazı bölgesinde süren operasyonlarda öldürülen terörist sayısının 9'a yükseldiğini, 2'si yaralı 8 teröristin ise teslim olduğunu açıkladı. Tunceli'de dün gece Kızılmescit bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik önce havadan, sonra karadan operasyon başlatılmıştı. Hava harekatı ile 5, karadan Tunceli ve Bingöl Jandarma Timlerinin operasyonu ile 2 terörist olmak üzere 7 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Bugün sabah saatlerinde Tunceli Jandarma Özel Harekat Timleri, Aliboğazı bölgesinde 10 teröristin tespit edilmesiyle operasyona başlamıştı. Operasyonda ilk önce 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, bir asker de yaralanmıştı. Operasyona devam eden timler, askeri yaralayan teröristi ölü olarak ele geçirirken, 2'si yaralı 8 teröristi ise yakaladı. Yaralı teröristler Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede Polis ve Jandarma Özel Harekat Timleri güvenlik tedbiri aldı.



Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet savunma el bombası, 86 adet Kalaşnikof fişeği, 7 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 17 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet telsiz, patlayıcı düzeneği için hazırlanmış 8 adet pil bloğu, 10 adet elektrikli fünye, 20 adet şarjör kütüklüğü, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirdi.



"KIZILMESCİT BÖLGESİNDE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Tunceli Valiliği yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile birlikte 26 Nisan 2017 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik müşterek olarak yapılan operasyonda, ilimize bağlı Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde 8-10 kişilik terörist grubu tespit edilmiştir. Tespit edilen grup önce uçaklarla bombalanarak etkisiz hale getirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra bölgeye Jandarma Özel Harekat birlikleri sevk edilmiş ve teröristlerin kaçış güzergahları ATAK helikopterlerle ateş altına alınmıştır. 27 Nisan 2017 günü başlayan arama tarama faaliyetlerinde 5 teröristin hava harekatıyla öldürüldüğü anlaşılmıştır. Hava harekatı düzenlenen bölgeden kaçmak isteyen 2 terörist ile sıcak temas sağlanmış ve çıkan çatışmada ikisi de öldürülmüştür. Bahse konu bölgede toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri ön incelemenin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Bahse konu terörist cesetleri yapılacak ön inceleme işlemine müteakip Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir" denildi.



ALİBOĞAZI'NDA ASKERİ YARALAYAN TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ



Açıklamada, Aliboğazı'nda yapılan operasyonla ilgili detaylara da yer verildi. Aliboğazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik bu sabah başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 1 teröristin öldürüldüğü, 1 askerin ise yaralandığı belirtilerek, "Yaralı askerimiz Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek ameliyata alınmıştır. Askerimizin sağlık durumu iyi olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede devam eden çatışmalarda askerimizin yaralanmasına sebep olan diğer 1 terörist de öldürülmüştür. Ayrıca 2'si yaralı olmak üzere 8 terörist ise teslim olmuştur" ifadelerine yer verildi.



TOPLAM 9'U ÖLÜ, 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Tunceli'de yapılan iki operasyonda toplam 9 teröristin ölü olarak ele geçirildiği, 8 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olmak üzere 17'sinin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği, terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.



(Ercan Topaç/İHA)