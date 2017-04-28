Tunceli'de 5 Teröristin Daha Etkisiz Hale Getirilmesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma neticesinde 1'i ölü, 4'ü yaralı olmak üzere 5 teröristin silahlarıyla birlikte ele geçirildiği bildirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığınca "Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-85 Operasyonu" icra edildi.



Operasyon kapsamında, Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma neticesinde 1'i ölü, 4'ü yaralı olmak üzere 5 terörist silahlarıyla ele geçirildi.