Tunceli'de 5 Kadın Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 5 kadın terörist daha etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Tunceli Hozat Aliboğazı bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 5 kadın teröristin daha etkisiz hale getirilmesi sonucunda, bu bölgede etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu terörist sayısı 10'a yükseldi.



Kadın teröristler, bilahare yapılan operasyonla ölü olarak ele geçirildi.



Aliboğazı'nda üç gündür süren operasyonda 20 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.