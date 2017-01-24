Tunceli'de 400 Kilogram Amonyum Nitrat Ele Geçirildi

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 350-400 kilogram amonyum nitrat ve teröristlere ait çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, İlimiz Nazımiye ilçesinde 24 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Şehit "Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-45" Operasyonu kapsamında; 350-400 kg amonyum nitrat ve teröristlere ait çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi. - TUNCELİ