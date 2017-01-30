Tunceli'de 38 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Tunceli genelinde 38 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.



Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden edinilen bilgiye göre kar yağışı nedeniyle kent genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - TUNCELİ