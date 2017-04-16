Tunceli'de 31 Yer Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Tunceli'de il merkezi ve 4 ilçe sınırı içerisindeki 31 ayrı yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli ili; Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 16 Nisan 2017-30 Nisan 2017 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.



Valilik açıklamasında özel güvenlik bölgesinin bulunduğu yerlerin merkez Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Gözlek-Sepertek, Kutu Deresi, Ahpanos-Salderesi, Laç Deresi, Ovacık Eroğlu Mahallesi, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı, Karaoğlan Dağı, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı Geçidi, Dalav Yaylası, Karagöl Yaylası, Kurugöl Yaylası, Bastır Yaylası, Kurt Yaylası, Çeşme Yaylası, Yel Yaylası, Ganikastik, Çığırlı Yaylası, Karadere, Nazımiye-Tavuklu-Doğantaş, Dokuzkaya, Pülümür Yoncalık Yaylası, Sarıgül Yaylası, Hozat Kinzir Ormanları bölgesi olduğu bildirildi. - TUNCELİ