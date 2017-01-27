Tunceli'de 238 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, 238 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Tunceli'de üç günden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kent genelinde 238 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 8 ekip, 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.



Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 8 ekip ve 120 kişiyle 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Genel Sekreter Yıldırım, "Şu ana kadar vatandaşlarımızdan mağduriyet yaşadıklarına ilişkin bir şikayet almadık. Özellikle köylerde yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Cumartesi gününe kadar kar yağışı bekleniyor. Bizler de aralıksız grup köy yolları başta olmak üzere çaba sarf ediyoruz" dedi.



Kar kalınlığına ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3-4 metreye ulaştığını görüyoruz. Rüzgar ve tipiyle birlikte bu 5-6 metreye ulaşmakta. Mücadele yaparken zorlanıyoruz ama vatandaşın mağdur olmaması için mücadele yürütüyoruz. 112'den aldığımız hasta listesine göre de grup köy yollarının ardından bu vatandaşlarımızın yaşadığı köylerin yollarını açmak suretiyle mağduriyet yaşamamaları için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. - TUNCELİ