Tunceli'de 200 Kilogramlık Eyp İmha Edildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda Ovacık karayolunda menfeze tuzaklanmış 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Ovacık İlçesi mülki sınırları içerisinde terör örgütü mensuplarınca menfez içine yerleştirilmiş 4 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde toplam 200 kilogramlık amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği bulunmuştur. Bulunan düzenek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir" denildi. - TUNCELİ