Tunceli'de 2 Asker Fetö'den Tutuklandı

Tunceli Valiliği, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il merkezinde gözaltına alınan 2 jandarma personelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltına alınan 2 jandarma personeli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" dendi. - TUNCELİ