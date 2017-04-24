Tunceli'de 16 Bin 370 Dekar Tarım Arazisi Sulamaya Açıldı

Tunceli Akpazar Ovası sulaması birinci kısım inşaatın geçici kabulü yapılarak, 16 bin 370 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı.



Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde 2014 yılında yapımına başlanan "Tunceli Akpazar Ovası Pompaj Sulaması Birinci Kısım İnşaatı" işinin geçici kabulü bölge müdür yardımcısı Uğur Balakçı başkanlığındaki heyet tarafından yapıldı. Geçici kabulle sınırlı tarım alanına sahip Akpazar Ovası'nın 16 bin 370 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı.



23 milyon 572 bin 630 liraya mal olan birinci kısım sulama işine ilişkin DSİ Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Akpazar Ovasında bulunan yerleşim birimlerinden Obuzbaşı, Kayacık, Eğitli (Elmalık), Karabulut, Güneyharman, Kuşçu, Kepektaşı Köyü ve Akpazar merkezindeki tarım arazisi projeden faydalanacak. Ayrıca sulama hidrantlarına monte edilen ön yüklemeli tarımsal sulama sayaçları ile su tasarrufu da sağlanacak" denildi.



Tarımsal amaçlı sulama kooperatifinin kuruluş aşamasında bulunduğu hatırlatılan açıklamanın devamında," Kooperatifin gerekli üye kaydını yaparak, yasal organlarını oluşturması, pompaları ve diğer şebekeyi çalıştıracak teknik elemanları işe alması ve elektrik abonmanlığını yapmaları gerekmektedir. Fakat Kooperatifin TEDAŞ abonmanlık bedelinin karşılayamaması nedenleriyle tesis kooperatife devredilememiştir. Bu nedenle tesis sulama kooperatifine devredilinceye kadar, DSİ Genel Müdürlüğünün almış olduğu karar doğrultunda, sulamanın işletme faaliyetini ihaleyle, 2 yıllığına ihaleyi kazanan firma tarafından yapılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - TUNCELİ