Tunceli'de 12 Kişinin Şehit Olduğu Helikopter Kazasından Enkaz Görüntüler Geldi

Tunceli'de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin şehit olduğu helikopter kazasına ait enkaz görüntülerine ulaşıldı.

Tunceli'de 12 Kişinin Şehit Olduğu Helikopter Kazasından Enkaz Görüntüler Geldi

Tunceli'de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter düştü.

Helikopterde bulunan 12 kişinin tamamının şehit olduğu kaza alanına 2 askeri helikopter ulaştı. Olay yerinden ilk kareler geldi.

İşte kaza alanında çekilen ilk görüntüler:




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