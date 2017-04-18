Tunceli'de 12 Kişinin Şehit Olduğu Helikopter Kazasından Enkaz Görüntüler Geldi
Tunceli'de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin şehit olduğu helikopter kazasına ait enkaz görüntülerine ulaşıldı.
Tunceli'de 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personeli taşıyan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter düştü.
Helikopterde bulunan 12 kişinin tamamının şehit olduğu kaza alanına 2 askeri helikopter ulaştı. Olay yerinden ilk kareler geldi.
İşte kaza alanında çekilen ilk görüntüler: