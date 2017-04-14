Tunceli CHP'li Erol Eyalet konusu, siyaseten nabzın tutulması için ortaya atılmış bir düşüncedir



CHP'li Erol Eyalet konusu, siyaseten nabzın tutulması için ortaya atılmış bir düşüncedir



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, eyalet tartışmalarına değinerek, Eyaletler konusunda Sayın Cumhurbaşkanının çeşitli açıklamaları olmuştu. Osmanlı döneminde Kürdistan'ın, Lazistan gibi böyle bölgesel federasyonların olduğunu ifade etmişti. Bu sanırım politik bir konu, siyaseten nabızın tutulması için ortaya atılmış bir düşüncedir dedi.



Partisinin Tunceli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP'li Milletvekili Gürsel Erol, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçmiş referandum larda olduğu gibi Tunceli halkı bu referandum da da haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında duracağını dile getiren Erol, Türkiye'de en yüksek 'Hayır' oyunun Tunceli'de çıkacağını yineledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarının yaptıkları açıklamalara da değinerek, danışmanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışmadan açıklama yapamadıklarını söyleyen Erol, şöyle konuştu



CUMHURBAŞKANININ BİLGİSİ OLMADAN DANIŞMANLARI ÇIKIP KONUŞAMAZ



Cumhurbaşkanı'nın bilgisi olmadan danışmanları çıkıp bir televizyona yada gazeteye herhangi bir değerlendirme yapamaz. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı istisnai bir devlet memurluğu kadrosudur. Bir Cumhurbaşkanı danışmanı, bir TV kanalına çıkıyorsa ya da bir paylaşım yapıyorsa Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bilgi sahibi olduğu kanısındayım. Eyaletler konusunda Sayın Cumhurbaşkanının çeşitli açıklamaları olmuştu. Osmanlı döneminde Kürdistan'ın, Lazistan gibi böyle bölgesel federasyonların olduğunu ifade etmişti. Bu sanırım politik bir konu, siyaseten nabızın tutulması için ortaya atılmış bir düşünce. MHP seçmeninin 'Evet' oyu kullanmayacağı görülünce, Kürtlerin oyu alınabilinir mi, gibisinde tartışmaya açık. Cumhurbaşkanı gelecek tepkilere göre kendi siyasi söylemini şekillendirecektir. Benim bu konudaki tespitim ve yorumum budur. Ama, kamuoyunda tepki olunca, Cumhurbaşkanı 'Siz onun değil, benim ne dediğime bakın' dedi. Bir geçişle bu durumu örtbas etmeye çalıştı. Asıl tehlike bu konu referandum öncesi konuşuluyorsa, referandum sonrası da konuşulabilir. Çünkü, bunları söyleyen Cumhurbaşkanı danışmanları bu anayasa maddelerini hazırlayan danışmalardır. Bu anayasa çalışmasını hazırlayanlar mecliste değil, AKP'nin TBMM'deki milletvekilleri, Grup Başkanvekilleri değil, Meclis Başkanvekilleri değil, bu anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanlığı köşkünde hazırlanarak, danışmanlar tarafından hazırlanarak Meclis'e gelen bir çalışma. Bu çalışmayı hazırlayan arkadaşların yorumları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çok tehlikeli bir söylem ve çok tehlikeli bir süreçteyiz.



EVET ÇIKARSA BİR DAHA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAĞIM



CHP'li Erol, anayasa değişikliğinde Evet çıkması durumunda bir daha milletvekili adayı olmayacağını dile getirerek, Bizim beklentimiz 'Hayır' çıkmasıdır tabii ki. Ama 'Evet' çıkması halinde parlamentonun bir saygınlığının ve işlevinin kalmayacağı nedeniyle daha önce yaptığım açıklamada bir daha milletvekili adayı olmayacağım. Bugün kendi ilimde CHP İl Başkanlığı'nda bu kararımı tekrar açıklıyorum, 'Evet' çıkarsa bir daha milletvekili adayı olmayacağım. 'Hayır' çıkması halinde Türkiye'de tansiyonun düşürülmesi, siyasette karışıklık ve gerilimi yapmak yerine siyaseti sorgulayan çözüm odaklı söyleme kavuşturulması ile ilgili ilimizin sorunlarını anlatmakla ilgili Türkiye'nin sorunlarını anlatmakla ilgili kendi geleceğimizle ilgili endişelerimizi paylaşmak için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ederek sizlere de açıkladığım görüş ve kaygılarımı Sayın Cumhurbaşkanına da ileteceğim dedi.