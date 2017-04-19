Tunceli Bu Sabah Saatlerinde Enkazda Yapılan Arama Kurtarma Çalışmalarından Görüntü

Tunceli bu sabah saatlerinde enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarından görüntü(Tür: Yurt)

Tunceli bu sabah saatlerinde enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarından görüntü

(Tür: Yurt)

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Tunceli, Sabah