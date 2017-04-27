Tunceli Belediyesinin Festival Toplantısı

Tunceli Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Muznur Kültür ve Doğa Festivali için çalışmalara başlandığı bildirildi.



Tunceli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl düzenlenecek olan festivalin organize edilip gerekli çalışmaların yapılması için festival tertip komitesinin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.



Açıklamada, Grand Şaroğlu Otelde gerçekleşen toplantıda, festivalin daha renkli ve yoğun katılımlı geçmesi için yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek etkinlikler üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.



Festivalin daha düzenli yapılması ve ilin tanıtımına katkı sağlaması, yaşanabilecek sorunlar ile bu sorunların nasıl giderileceği konularının görüşüldüğü toplantıda, Munzur Kültür ve Doğa Festivalinin bu yıl 28-29-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.