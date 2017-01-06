Tunceli Belediyesine Araç Alımı

Tunceli Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla araç filosunu geliştirmeye devam ediyor.



Belediyeden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkan vekilliğine atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, konuyla ilgili açıklamada bulundu.



Belediye olarak öz kaynaklarıyla alınan çöp toplama kamyonunun vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Öner, şöyle konuştu:



"Belediyemize, tamamen öz kaynaklarımızla hidrolik sıkıştırmalı bir çöp toplama kamyonu kazandırmış bulunuyoruz. Güçlenen araç filomuzla hizmetlerimiz daha da hız kazanacak. Tunceli gibi günden güne büyüyen bir kentimizde, vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Daha temiz bir Tunceli, daha temiz bir çevre için böyle araçlara ihtiyacımız var. Bu aracın ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."