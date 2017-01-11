Tunceli Belediyesinden Ücretsiz Hastane Servisi

Tunceli Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Tunceli Devlet Hastanesi için ücretsiz servis hizmeti başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların hastaneye gidiş dönüşlerinde sıkıntı yaşamamaları ve mağdur olmamaları için ücretsiz servis hizmeti başlatıldığı belirtildi.



Uygulamanın özellikle yaşlı, engelli ve ulaşım sıkıntısı yaşayan yurttaşların hastaneye daha rahat gidip gelmelerini sağlayacağı ifade edilen açıklamada, başlatılan ücretsiz servis hizmetinin Tunceli halkına hayırlı olması dilendi.