Tunceli Belediyesinden Su Tarifelerine Düzenleme

Tunceli Belediyesi meclis toplantısında, su tarifelerinde indirim uygulanması kararlaştırıldı.



Belediyeden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkan Vekilliğine atanan Olgun Öner başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında alınan karar ile ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere bütün resmi kurumların su bedellerinin tek tarife olarak belirlenmesine karar verildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bütün resmi kurumların su bedellerinin tek tarife olarak 0-100 metreküpünün 8,20 lira olarak belirlenmesine, 100 metreküp üzerinin 16 liradan 14 liraya indirilmesine, bankalar için metreküp birim fiyatının 27 liradan 20 liraya indirilmesine, tüm inşaatlar için metreküp birim fiyatının 9 lira, özel okul, iş yerleri ve ticarethaneler için belirlenen 0-80 ton kademesinin ise 0-100 ton olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca meskenlerde kullanılan suda kullanım sınırı olan metreküp limiti yukarıya çekilerek vatandaşlarımızın pahalı limitten su kullanımının önüne geçilmiş, yıllık mesken tarifesine ise herhangi bir zam yapılmamıştır. Su tüketim tarifelerine 2017 yılı itibarıyla en az TEFE–TÜFE oranında zam yapılması gerekirken herhangi bir arttırıma gidilmemesine karar verilmiştir. Alınan bu kararın ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz."