Tunceli Belediyesinden Giysi Yardımı

Tunceli Belediyesi ve Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle ildeki ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapıldı.



Tunceli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Ortaokulu, Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlköğretim Okulu, Hürriyet İlköğretim Okulu ve İsmet İnönü Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyan 250 ihtiyaç sahibi öğrenciye giysi yardımı yapıldığı belirtildi.



Cumhuriyet Ortaokulu'nda önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 70 öğrenciye hediyelerini veren Tunceli Belediye Başkan Vekili, Vali Yardımcısı Olgun Öner, sosyal yardımlaşmayı yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini, ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu da Belediye Başkan Vekili Vali Yardımcısı Olgun Öner'e eşlik etti.