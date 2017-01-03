Tunceli Belediyesinde Değerlendirme Toplantısı

Tunceli'de belediye hizmetleri ve ilin genel sorunlarına ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Vali Osman Kaymak başkanlığında bir otelde düzenlenen toplantıda, 2016 yılı belediye hizmetleri ve 2017 yılında yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verildi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Osman Kaymak, 2016'da olduğu gibi 2017'de de kentin en önemli sorunlarının çözümü için tüm kurumların işbirliğiyle çalışmalara devam edeceğini belirtti.



Tunceli'nin hak ettiği noktaya gelebilmesi için tüm kurumların üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini belirten Kaymak, "Bu toplantı bir siyasi toplantı değil. Tunceli'de yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Belediye yönetiminde değişiklik olma durumu hasıl oldu. Bunun gerekçelerini burada konuşacak değiliz, hepiniz biliyorsunuz." dedi.



Toplantıda oluşacak ortak akıl ile ortaya çıkacak yol haritasını üzerinden çalışma yürütüleceğini ifade eden Kaymak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Amacımız hizmet etmek, Belediyeyi halkına daha yakın, halkına daha çok hizmet eden ve sorunlarını çözen, Tunceliyi gerçekten dışarıda bilindiği gibi terör kenti değil de yaşanılabilir bir kent haline getirmek. Tunceli'nin güzellikleri çok fazla ama maalesef bu güzellikler hakkıyla yaşanmıyor. Bundan Tunceli halkı da yararlanamıyor. Dışarıdaki insanlar da gelip bundan yararlanamıyor. Ama inşallah bütün kurumlarımızla, belediyemizle ve belediyemizin imkanlarını artırarak, yani belediyenin şu an bütçesi 20-30 milyon lira ise bunun daha da üzerinde, belki 50, 100 veya 200 milyon liralık bir çalışma yapacağız ve bunu sadece belediye bütçesine de bağlı görmeyin. Diğer kurumların da hepsini seferber edeceğiz. Hükümetimizin bize söylediği, 'öneri hazırlayın, proje hazırlayın ki o yönüyle Tunceli'de çözüm bekleyen sorunlar çözülsün'. Bana göre bu Tunceli için bir fırsattır."



Konuşmanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkan vekilliğine atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner, belediye hakkında bilgiler verdi.



Tunceli Belediyesi olarak halkın beklentilerine cevap verebilmek için çalıştıklarını ifade eden Öner, şunları ifade etti:



"Göreve başlamamızla birlikte bugüne kadar bizden beklentiler, bugüne kadar yapılmayanlar veya yapılıp yanlış yapılanlar ve bu ilin önünü tıkayan çok ciddi hususları da bizler çok yakinen gördük. Göreve başladığımız süre kısa bir süre oldu fakat bu zaman diliminde yeniden yapılanmayı gözden geçirdik. İleriye dönük neler yapılacak, hangi adımlar atılacak bunları yeniden gözden geçirme fırsatı bulduk."



Öner, konuşmasında, belediyenin personel durumu, planlanan çalışmalar, yapılan yatırımlar, hedefler ve bütçe hakkında bilgiler verdi.



Toplantı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, belediyeden beklentileri, verebilecekleri destek ve yapılması planlanan çalışmalar hakkındaki açıklamalarıyla sona erdi.