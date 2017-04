Tunceli Belediyesi Çöp Konteynerlerini Yeniliyor

Tunceli Belediyesi tarafından kentin daha sağlıklı bir görünüme kavuşturulması için başlatılan "Daha Temiz Bir Tunceli" Projesi kapsamında 235 eski konteynerin yenileriyle değiştirilmesine devam edildiği bildirildi.



Tunceli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde cadde ve sokaklar ile mahallelerinin daha temiz bir görünüme kavuşması için eski konteynerlerin tamamının yenileriyle değiştirilmesine devam edildiği belirtildi.



Sorunun çözümü için kardeş belediye olan Ümraniye Belediyesi tarafından Tunceli Belediyesine 235 çöp konteyneri hibe edildiği belirtilen açıklamada, hibe çöp konteynerlerinin cadde, sokak, mahalle ve okul bahçelerinde sağlıklı olmayan konteynerlerin yerine yerleştirileceği ifade edildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak, şunları kaydetti:



"Göreve geldiğimizde ilimizdeki çöp konteyneri sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı görerek hemen proje çalışmalarını başlayarak kardeş belediyemiz Ümraniye Belediyesine proje sunduk. Sağ olsunlar toplamda 235 adet yeni çöp konteyneri hibe aldık. Yeni gelen konteynerler de belirlediğimiz yerlere en kısa sürece konulacak. İlimizin her yerinde mahalle, cadde ve sokaklarında yeni alınan bu çöp konteynerleri ile çöpler toplanacak. Sağlığı tehdit eden ve görünüşü hoş olmayan çöp kovalarını kaldırarak ilimiz daha temiz ve düzenli bir çevreye kavuşturulacaktır. Tunceli'nin bütün cadde ve sokaklarını evimizi temizlediğimiz gibi temizlemeye çalışıyoruz. Bir yandan yenilediğimiz temizlik araçlarımızla, bir yandan çevreye ve insan sağlığına zararlı olmayan, görüntü kirliği oluşturmayan yeni çöp konteynerlerimizle Tunceli'nin her noktasını temiz tutuyoruz. Belediyemize ve ilimize verdikleri destekten dolayı kardeş Ümraniye Belediyesine ve Belediye Başkanı Hasan Can'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."