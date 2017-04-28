Tunceli Aliboğaz'ı Bölgesinde Çatışma Anında Teslim Olan 8 PKK'lının Görüntüleri

Tunceli Aliboğaz'ı bölgesinde çatışma anında teslim olan 8 PKK'lının görüntüleri(Tür: Yurt)

Tunceli Aliboğaz'ı bölgesinde çatışma anında teslim olan 8 PKK'lının görüntüleri

(Tür: Yurt)

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Kürdistan İşçi Partisi, Tunceli, Çatışma, P.K.K., PKK