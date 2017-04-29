Tuncay Kemertaş Konseri
TUNCAY KEMERTAŞ KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
TUNCAY KEMERTAŞ KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kağıthane
Mekan : Sultan Selim Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Sultan Selim Mah. Sultan Selim Cad. Şen Kardeşler Sok. No: 20
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : TUNCAY KEMERTAŞ KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io