Tuncay Kemertaş Konseri

TUNCAY KEMERTAŞ KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Tuncay Kemertaş Konseri

TUNCAY KEMERTAŞ KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kağıthane

Mekan : Sultan Selim Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Sultan Selim Mah. Sultan Selim Cad. Şen Kardeşler Sok. No: 20

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Kategori : TUNCAY KEMERTAŞ KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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