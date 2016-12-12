Tunç Uncu Beşiktaş Saldırısında Hayatını Kaybetti. Tunç Uncu Kimdir?

Tunç Uncu, Beşiktaş saldırısında hayatını kaybetti. 10 Aralık Cumartesi akşamı meydana gelen hain saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti. O saldırıda Tunç Uncu da kayatını kaybetti. Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden biri de Kartal Yuvası çalışanlarından Tunç Uncu. 29 yaşında yaşama veda eden Uncu aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarıydı. 5 ay önce Kartal yuvasında işe başlarken büyük bir mutluluk duymuştu. Tunç Uncu, Beşiktaş sevgisiyle ilgili sosyal medya hesaplarında çok sayıda fotoğraf ve görüntü paylaşıyordu. Caner Erkin, Aboubakar, Adriano, Tosiç ile fotoğraflarını paylaşan Tunç Uncu son olarak arkadaşları tarafından 23 Kasım'da Beşiktaş'ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı maçı izlerken kaydedilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAKİ HAİN SALDIRIYI O ÖRGÜT ÜSTLENDİ!

TUNÇ UNCU'NUN AİLESİNE YARDIM KAMPANYASI

Tunç Uncu Beşiktaş'ta meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybetti. Tunç Uncu'nun ailesi için Beşiktaş taraftarları yardım kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada Tunç Uncu'nun ailesinin yaşadığı evin fotoğraflarını paylaşan taraftarlar yönetimden de destek beklediklerini belirtiyor.



