Tuna Ötenel, 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında Salon IKSV'de sizlerle...



Türk cazının en önemli isimlerinden Tuna Ötenel'in yaklaşık 10 yıl sonra tekrar sahnede olacağı bu özel gecede, caz duayenine Sibel Köse, Hakan Behlil, Neşet Ruacan, İmer Demirer, Murat Verdi, Can Kozlu, Hasan Kocamaz ve Emin Fındıkoğlu gibi dostları eşlik edecek. Emin Fınfıkoğlu'nun müzik direktörlüğüyle İstanbul Caz Festivali'nin düzenlediği konser, 26 Nisan'da Salon İKSV'de gerçekleşecek.



2008'de 15. İstanbul Caz Festivali'nin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alan Tuna Ötenel, 60'lı yıllardan bu yana Türkiye'de caz müziğinin tanınması ve sevilmesinde büyük katkılarda bulundu. Piyano, bas, davul ve saksofon gibi birçok enstrümanı büyük bir ustalıkla çalan müzisyen, 1964'te Metin Gürel orkestrasıyla profesyonelliğe adım attı. Türkiye'nin ilk caz plağı olan, gitarda Kudret Öztoprak ve davulda Erol Pekcan'ın yer aldığı 1978 tarihli Caz Semai'de Tuna Ötenel de piyano ve saksofonun arkasındaydı. Caz Semai'nin ilk basımının neredeyse 30 yılını kutlamak adına geçtiğimiz aylarda bu albüm için bir özel plak basıldı.



Geçirdiği talihsiz rahatsızlığın ardından yaklaşık 10 yıldır hem müzikten hem sahnelerden uzak kalan Tuna Ötenel, müziğe olan tutkusuyla iyileşti. Şimdi tek eliyle çaldığı kornetiyle birlikte çok özlediği ve özlendiği sahneye dostlarının büyük desteğiyle birlikte çıkacak. Üstelik bu konserin geliri, müzik öğrencisi gençlere burs olarak verilecek.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Salon İKSV



Mekan Adresi : Sadi Konuralp Caddesi No: 5



Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Tuna Ötenel ve Dostları ile Bir Caz Gecesi



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır