Tuna nehri buz tuttu



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İhsan Ekici / Viyana, 27 Ocak (DHA) - Avusturya'da son 30 yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Gece eksi 20 dereceyi bulan hava sıcaklığı günlük hayatı zorlaştırırken, bir yandan da bu soğuk havanın keyfini yaşamak isteyen Viyanalılar Tuna nehri üzerinde buz pateni yapıyor. Meteoroloji yetkilileri Viyana'da hafta sonu hava sıcaklığının daha da düşeceği konusunda uyarı yaptı.