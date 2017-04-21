Tuna, Mezarı Başında Anıldı

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) üyesi kameraman Kemal Tuna, vefatının ikinci yılında Azatlı köyündeki mezarı başında anıldı.



22 Nisan 2015 günü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden gazeteci Kemal Tuna, Azatlı köyündeki mezarı başında, TGD yönetim kurulu ve bazı üyeler ile yakınları tarafından dualarla anıldı. Azatlı köy mezarlığında köy İmamı Nurettin Ceylan'ın okuduğu Kur-an'ı Kerim ile dua yapıldı.



TGD Başkanı Orhan Doğan, ebediyete intikal etmiş olan hiçbir meslektaşlarını unutmadıklarını belirterek, Kemal Tuna'nın mesleğini çok sevdiğini bildiklerini ancak bazı şartlar nedeniyle mesleğinden uzaklaşmasının onu kameramanlık görevinden koparmadığını ve kendisini rahmetle andıklarını söyledi. - EDİRNE