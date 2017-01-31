Tuna Bekleviç'in İddialarına İlişkin Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun resmi internet sitesinde, Tuna Bekleviç'in iddialarına ilişkin, "Adı geçen şahıs, Sayın Müezzinoğlu'na geçmişte resmi herhangi bir danışmanlık hizmeti vermemiştir." açıklaması yapıldı.



Bakan Müezzinoğlu'nun resmi internet adresi "www.mehmetmuezzinoglu.com.tr" de Bekleviç'in iddialarına ilişkin bir açıklama yer aldı.



Bekleviç'in basına yansıyan iddiaları üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Kendisini siyasilerin danışmanı olarak tanıtan Tuna Bekleviç isimli şahıs, 2011 genel seçimlerinde, Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun AK Parti'nin Edirne 1. sıra adayı olduğu dönemde 2. sıra milletvekili adayı olarak yer almış ve seçim maratonunda dönem dönem Sayın Müezzinoğlu'nun programlarına eşlik etmiştir. Milletimizin takdiri ile TBMM'de temsil hakkını kazanamayan şahıs, hızlı bir fikri değişim ile partimizin karşında yer almıştır. Bu fikri dönüşe rağmen, mevcut durumda politik olarak karşısında durduğunu ifade ettiği siyasilerin isimlerini kullanıyor ve bu isimler üzerinden fayda gözetiyor olması milletimizin takdirine bırakılmıştır."



Açıklamada, "Adı geçen şahıs, Sayın Müezzinoğlu'na geçmişte resmi herhangi bir danışmanlık hizmeti vermemiştir. Günümüzde de kendisiyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Buna rağmen, bulunduğu her ortamda bunu iddia ediyor olması ve 2011 genel seçimleri maratonundan kalan fotoğrafları servis ediyor olması, kendi meziyetleri ile ulaşamadığı saygınlığı, isimler üzerinden şahsına kazandırmak istemesinin bir göstergesidir." ifadesi kullanıldı.