Tümsiad Olağan Genel Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi hedef dedik ki Münbiç ve diyoruz ki Amerika'nın başını çektiği koalisyon güçleriyle beraber Rakka operasyonunu yaparız ama Amerikalı dostlara da diyoruz ki gelin yanınıza terör örgütü almayın. Çünkü bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle temizlemek olmaz." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen TÜMSİAD'ın Olağan Genel Kurul Toplantısında, bölücü terör örgütünün ve destekçilerinin gücünü hem şehirlerde hem kırsalda büyük ölçüde kırdıklarını ve kırmayı sürdürdüklerini söyledi.



Cumhuriyet tarihinde Kıbrıs Barış Harekatının ardından ilk kez sınırları dışında çok kapsamlı operasyonlar yürüttüklerini ve yürütmeye devam ettiklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"DEAŞ terör örgütüyle bizden başka ciddi şekilde mücadele eden hiçbir ülke yoktur. Kimse bize böyle safsata filan şeyler anlatmasın. Bakın şu anda sınırlarımızın ötesinde Cerablus'ta, Rai'de, Dabık'ta, El Bab'ta üç bini aşkın DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef dedik ki Münbiç ve diyoruz ki Amerika'nın başını çektiği koalisyon güçleriyle beraber biz Rakka operasyonunu yaparız ama Amerikalı dostlara da diyoruz ki gelin yanınıza terör örgütü almayın. Çünkü bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle temizlemek olmaz. Böyle bir yanlış saplantı içinde olmayın."



"Bir gece ansızın gelebiliriz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin iyisi ya da kötüsünün olamayacağını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunların hepsi kötüdür. Dolayısıyla elimizde belgeler var. Dün de 'Atlantic Council' toplantısında bunlardan bahsettim. Bugün burada da bahsediyorum. 16'sında Amerika'da Sayın Trump ile görüştüğümüzde hep belgeleri de önlerine koyacağım. 'Bakın durum bu'. Yani biz koskoca Amerika, bu kadar Koalisyon Güçleri ve Türkiye, biz el ele verelim, Rakka'yı, DEAŞ'a mezar ederiz. Bunlar kendilerine kaçacak delik ararlar. Aynı şekilde Musul, aynı şekilde El Ambar, buralarda da bu mücadeleyi sürdürelim. Eğer bunu Irak'ta kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz. İşte Telafer, işte Sincar, ne oldu, baktık ki olmuyor Sincar'a bir operasyon, öbür tarafa bir operasyon yaklaşık 210, 220 tane teröristi orada hallettik ve en önemli merkezlerini oralarda vurduk. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi bunlar tehditlerini vesaire sallayıp dururlar. Biz eğer bu tehditlere aldanarak, eğer bu tehditlere bakarak yola çıksaydık Rabbim bize bu günleri nasip etmezdi ama ne dedik biz kefenimizi giydik, yola çıktık."



"Bizim canımız yanıyor"



Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ'a yönelik operasyonlarda elde ettiği başarının maskeleri düşürdüğünü, bölgede oynanan oyunu ifşa ettiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Hepimizin malumu olan birtakım güçler, bölgeyi satranç tahtası, terör örgütlerini de gerektiğinde feda edilebilecek piyonlar gibi kullanarak kendilerine yeni hareket alanları açmaya çalışıyorlar. Her zaman ifade ediyorum; burada da bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum. Terör örgütleriyle mücadelemiz, bizim için bir oyun değildir, bir beka meselesidir. Çünkü sınırlarımız içindeki ve hemen yanındaki terör örgütleri bomba patlattığı zaman Avrupa'nın, Amerika'nın, Rusya'nın değil bizim canımız yanıyor. Terör örgütleri roketle, havanla, silahla saldırı düzenlediklerinde hedefte Avrupa'sı Amerika'sı, Rusya'sı değil bizim Mehmetimiz var, bizim polisimiz var, bizim vatandaşlarımız var; şehit olanlar onlar oluyor, diğerleri değil. Bu örgütlerin yıkmaya çalıştıkları devlet bizim devletimiz, bölmeye çalıştıkları millet, bizim milletimizdir. Bir başka ifadeyle terör örgütleriyle mücadele bizim için bir seçenek değil bir mecburiyettir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Onun için hiç kimse kusura bakmasın. Biz terör örgütlerine asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz ama tüm Batı'nın da bir şeyde bizimle beraber olması lazım, eğer samimiyseler, terörle mücadelede samimiyseler, buradan taviz veremeyiz. Çünkü bugün bizi vuran terör unutmasınlar yarın da onları vuracaktır."



"Önce siz istediğimiz teröristleri verin"



Referandum sürecinde Avrupa'da yaşananlara değinen Erdoğan, "Seçimlerde yaşadık, şu referandumda yaşadık; Avrupa'nın birçok ülkesinde bu teröristleri, bizi içimizden bölmek için kullanmadılar mı? Hepsini uluslararası televizyonlarda da gösterdik. Ülkemizde aynı şekilde gösterdik, gösteriyoruz. Hadi verin bu teröristleri bize; vermezler. Çünkü onları bize karşı kullanmanın gayreti içindeler. Onların piyonları bunlar. Dosyalarıyla her şeyiyle verdiğimiz halde ama gelip bizden, sıkılmadan, utanmadan bir tane ajan provokatörü isterler ve bunu da Alman rezidansında, Tarabya'da bir ay saklarlar, Boğaz'a nazır. Şimdi tabii tutuklandı, içeride. Hala onu istiyorlar. Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? Kendi yargılarına gelince bağımsız, kendi yargıları tarafsız ama bizim yargımıza gelince bizim yargı taraflı, öyle mi? Bizim yargımız da kararı verdi, tutukladı." diye konuştu.



Erdoğan, Türkiye'nin istediği teröristlerin verilmesini isteyerek, şunları söyledi:



"Önce siz o istediğimiz teröristleri verin. Elini kolunu sallayarak dolaşıyorlar ve kampanyalar yapıyorlar. Kendi milletvekilleri dahi Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da bu tür kampanyalara katılıyorlar. İsviçre, gördünüz bütün gazetelerde filan... Parlamentonun önünde dev bir pankart, fakirin resmi, şakağına da silahı dayamışlar 'Erdoğan'ı öldürün'... Gücün yeterse öldürürsün ayrı mesele ama biz bir şeye inanmışız, o da nedir? 'La tahzen innallahe meana'... Biz buna inanmışız ve biz Rabbimizin bizimle beraber olduğuna inandığımız için korkmadan yürüyoruz. Yapacağınız bir şey varsa yaparsınız. Vakit, saat geldiği anda da zaten bu emanetin bir sahibi var, sahibi o emaneti alacaktır. Bunu kimse ne bir lahza ileri lahza geri çeviremez. Onun için de yola böyle koyulduk, böyle gidiyoruz. Fakat, oraların yönetimleri polisleriyle beraber bunu izlerken, bunu seyrederken kalkıp da 'Ne oluyor, ne yapıyorsunuz' diyen var mı? Yok. Bizim Avrupa'daki mabetlerimize gamalı haçların çizgilerle, boyalarla yapıldığını görüyoruz. Bunları kendilerine söylüyoruz, Türkiye'de onlara ait ibadethanelere, mabetlere acaba bu tür yazılar veya işaretler konsa ne derler? İsyan ederler değil mi ama biz onlara ait mabetlere bugüne kadar böyle bir olumsuz şey asla yaptırmadık. Ülkemizde böyle bir şey olsa asla yaptırmayız. Niye? Kardeşimiz söylüyor; biz asil bir milletiz."



(Sürecek)