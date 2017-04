Tümsiad Genel Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşüne ilişkin "Önümüzdeki salı günü anayasamızın 16 Nisan'da değişen hükmü ile elde ettiğimiz bir imkanı kullanacak, kurucusu olduğum partiye tekrar üye olacağım. Ardından da 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongremizde malum, partimizin yeni yönetim şekli belirlenecek." dedi.



Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (TÜMSİAD) Genel Kurulunda, asil bir milletin mensubu olduklarına dikkati çekti.



İnanç özgülüğünün ne olduğunu bildiklerini vurgulayan Erdoğan, "Fatih İstanbul'u fethettiği zaman Edirnekapı'dan içeri girerken oradaki o zaman Bizans'ın kadınları 'Başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi arzu ederiz.' diyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki Osmanlı'nın adaleti hiçbir şeyle mukayese edilmez. Bunu biliyorlardı. Biz de Batı'dan şu anda ne istiyoruz? Yapacaksan yap. Varsa sende bir adalet anlayışı, adaletini göster. Ortaya bunu koy. Ama Türkiye'ye sene 1964 sene 2017. 54 yıldır kalkıp da şu Avrupa Birliği kapısında Türkiye'yle dalganı geçme. Çözecekseniz bu işi çözün. Bu milletin de bir sabrı var. Bir yere kadar. Ondan sonra da niye Erdoğan böyle konuşuyor? 'Diktatör' dersiniz. Sabır. Her türlü hakareti yaparsınız. Sabır. Nereye kadar sabır? Bir yere kadar." diye konuştu.



Erdoğan, 16 Nisan'da Türkiye'nin uzun süredir ihtiyacı olan bir reformun hayata geçtiğini belirterek, bunun da bazı ülkeleri rahatsız ettiğini söyledi.



Milletin kararının her şeyin üstünde olduğuna vurgu yapan Erdoğan, 16 Nisan halk oylaması sonuçlarının ülke, millet ve gelecek için hayırlara vesile olmasını temenni etti.



"Demokrasi için er meydanı seçimlerdir"



Erdoğan, halk oylamasına katılıma dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Yüzde 85 buçukluk bir katılım oranıyla halk oylamasında bir demokratik tercih ortaya konuluyor. Bu sandığa yansıyor. Yaklaşık 50 milyon vatandaşımın her birine ben teşekkür ediyorum. 49 milyon geçerli oy içindeki 25 milyon 157 bin 'evet' oyuyla bu büyük reformun yüzde 51,4 oranla hayata geçmesi yönünde irade beyan eden vatandaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Seçim meydanları, er meydanlarıdır. Demokrasi için er meydanı seçim meydanıdır. Pehlivan için Kırkpınar'dır. Ne sözünüz varsa orada söylemeniz, ne marifetiniz varsa orada sergilemeniz gerekir. Seçim bittikten sonra ortaya çıkan sonucu üzerini gölgelemek için gösterilen gayretleri bir Cumhurbaşkanı olarak üzüntüyle takip ediyorum. Sandıktan elde edilemeyen sonucu. Çünkü YSK, bizim hukukumuzda nihai kararı veren mercidir. YSK dışında başka merci yoktur, seçimle ilgili. Şimdi bunlar ne yaptı? YSK kesin kararını da açıklamasına rağmen, Danıştaya müracaat ettiler, Danıştay da verdi kararını. Oradan da zaten olumsuz geleceği belli. Onla da yetinmediler. Anayasa Mahkemesinde böyle bir arayışa girdiler. Anayasa Mahkemesi zaten, daha önceden de men açıklamasını yapmıştı. Şimdi AİHM'de kendilerine çözüm arayanlara sözüm şudur; başarıyı yanlış yerde arıyorsunuz. Başarıyı mahkeme kapılarını aşındırarak değil, ancak milletin gönlüne girerek elde edebilirsiniz."



Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu yineleyen Erdoğan, milletin kararını verdiğini ve buna saygı duyulması gerektiğini anlattı.



Erdoğan, 16 Nisan'ın artık geride kaldığını dile getirerek, milletin iradesini ortaya koyduğunu söyledi. Milli iradenin hür bir şekilde sandıkta tecelli ettiğini aktaran Erdoğan, millet iradesine saygısızlık yapılmasının son derece yanlış olduğunu kaydetti.



AB için de halk oylaması



Erdoğan, halk oylamasının ve sonuçlarının tartışmanın bir kıymeti olmadığını belirterek, "Bundan sonra yapılması gereken önümüzdeki seçimlere hazırlanmaktır. 2019 Kasım'ında, 2019'un martında yeni sisteme göre adımlar atılacak. İlk yerel seçimler yapılacak. Aynı şekilde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi kasımda yapılacak. Artık heyecanınızı oraya saklayın. Orada atın bu adımları. Avrupa Birliği ülkemize yönelik haksız ve adaletsiz tavırdan değişiklik yapmazsa belki bu konuda da bir halk oylaması ihtiyacı olacak. Olur mu, olur. İngiltere Brexit yapınca oluyor da Türkiye'yi kapısına yakıştırmayanlar, kapıdan içeriye sokmayanlar, Türkiye'nin bir halk oylaması kararından neden rahatsız oluyorlar. Hem almıyorsun, içeriye sokmuyorsun hem de 'halk oylaması olacak' dendiğinde de rahatsız oluyorsun. Neden rahatsız oluyorsun? Bunlar gerçekten bizi çok mu seviyor? Yeni bir şey daha duydum. Avrupa'da halk oylamasıyla ilgili sandık kurdurmazlarmış. O sandıklar da size kalsın. Bize Türkiye yeter. Yıllarca zaten bu işi burada yürüttük. Onlar da sizin yine ayrıca bir yüz karanız olacak. O da tarihe kayıttır." değerlendirmelerinde bulundu.



Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti'ye dönüyor



Seçim sonuçlarını mahkeme kapılarına taşıyanlara gelecek seçimlere hazırlanmaları tavsiyesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bakınız şimdiden hazırlıklara başladık. Önümüzdeki salı günü anayasamızın 16 Nisan'da değişen hükmü ile elde ettiğimiz bir imkanı kullanacak, kurucusu olduğum partiye tekrar üye olacağım. Ardından da 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongremizde malum, partimizin yeni yönetim şekli belirlenecek. Buradan alacağımız enerjiyle bir yandan teşkilatlarımızı güçlendirerek seçimlere hazırlayacak, bir yandan da icraatlarımızla milletimizin gönlünde daha yükseklere çıkmanın yollarını arayacağız. Bu işler öyle hani bir söz var ya '10 dönüm bostan yan gel yat Osman' bu anlayışla olmaz. Eğer bir hedefiniz varsa bunun için çalışmanız, gayret etmeniz, sürekli kendinizi yenilemeniz şart. Yenilemeden olmaz. Bizim muhalefetin yaptığı gibi hiçbir şey yapmadan, sadece başkalarını suçlayarak başarı elde etmeye çalışırsanız her seferinde böyle hüsrana uğrarsınız."



(Sürecek)