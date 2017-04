Tümsiad Genel Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün devletten, iş dünyasından, sivil toplum hayatımızdan ve ülkemizin her köşesinden sökülüp atılması yolunda çok önemli uygulamalar gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bu bitmedi, bu vücudumuzdaki öyle bir virüs ki metastaz yaptı. Bunun tamamen temizlenmesi gerekiyor. Silahlı kuvvetlerimiz, polis teşkilatımız, devletin tüm kurumları, her yerden temizlenmesi gerekiyor." dedi.



Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, genel kurulun hayırlara vesile olmasını dileyerek, TÜMSİAD'ın kuruluşundan bu yana çalışmalarında emeği geçenleri kutladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıldır milli ve manevi değerler ışığında, birlikten doğan güce inanarak Türkiye'ye ve üyelerine hizmet eden TÜMSİAD'a bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.



TÜMSİAD'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeye hizmet etmenin yanında, hakkın ve hakikatın yanındaki güçlü duruşunu sürdüreceğine yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, "Türkiye'nin demokrasisine ve ekonomisine verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde artık kimlerin başka güçlerin emrinde birer ihanet çetesi olarak faaliyet gösterdiği, kimlerin de Allah'ın rızası yolunda gayret sarf ettiği tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Müslümanın aynı delikten tekrar tekrar ısırılmayacağı tavsiyesini aklımızdan hiç çıkarmadan tüm ihanet çetelerinin kökünü kazımakta kararlıyız. Ülkesine ve milletine sadakatle bağlı, İslam aleminin birliği ve beraberliği, tüm insanlığın hayrı için çalışan herkese kapımız da kalbimiz de sonuna kadar açıktır." diye konuştu.



"Rabbim bizi bu dünyada sevdiklerimizle birlikte eylesin ve inşallah yine onlarla beraber haşreylesin" diye dua ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olunmayan duadan Allah'a sığındığımız gibi Hak ve halk yolunda harcanmayan güçten, kudretten, imkandan da uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. İnşallah sizlerle birlikte ülkemizi hem bu sıkıntılardan kurtaracak hem de geleceğe hazırlayacağız. Eskilerin dediği gibi önce refik sonra tarik yani önce yol arkadaşı sonra yol anlayışıyla inşallah geleceğe yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.



"TÜMSİAD'ın yol arkadaşlığı çok kıymetli"



Asıl bu yolda kimlerle birlikte yürüdüklerine önem verdiklerine dikkati çeken Erdoğan, bu bakımdan TÜMSİAD'ın yol arkadaşlığını çok kıymetli gördüğünü söyledi. Erdoğan, TÜMSİAD'ın bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmadığını ve hep yanlarında olduğunu ifade ederek, bundan sonra da gönül ve yol birlikteliğinin aynı şekilde devam edeceğini ve devam etmesi gerektiğini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl ramazan ayında 24 Haziran'da düzenlenen iftar programında bir araya gelerek hasbihal ettiklerini anımsatarak, şöyle konuştu:



"Orada söylediğim bir şey vardı, ülkemizin son yıllarda karşılaştığı sıkıntıları, saldırıları ifade ettikten sonra demiştim ki, 'milletimizin bize verdiği destek, şahsımıza değil, bu saldırılar karşısında kendi adına verdiğimiz mücadeleyedir' ve ardından da 'bu mücadeleyi samimiyetle ve kararlılıkla sürdürdüğümüz müddetçe milletimizin desteğinin bizimle olacağından en küçük bir şüphe duymuyorum' demiştim. Bu sözlerin ardından 3 hafta geçti ki Türkiye, tarihinin en alçak darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz gecesi kendi halkına, kendi devletine silah çeken bu FETÖ ihanet çetesi mensuplarının karşısına yine milletimizle birlikte çıktık. Son yıllardaki en büyük imtihanı o gece verdik. Hamdolsun, milletimiz bizim nezdimizde kendi istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. Kendi istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bu millet, bizim gurur kaynağımızdır."



Onun için "Ya Rab bizleri bu aziz millete hizmetkar kıldığın için ne kadar hamd edersek azdır" dediğini vurgulayan Erdoğan, yaklaşık 9,5 ay önce bu milleti esir edebileceklerini, bu ülkeye diz çöktürebileceklerini sananların bugün geleceğin Türkiye'sinin inşası yolunda atılan adımları çaresizce izlediklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu milletin İstiklal Marşı'ndaki "Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın/Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın/Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın/Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın"ı o gece sözde bırakmayarak gerçeğini ortaya koyduğunu söyledi.



Milletin o gece gövdesini tankların altına, F-16'ların altına koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Hiç bunları umursamadı, onlar o gün şehadete yürüdüler, o gün onlar Hakka yürüdüler. O gün onlar yılmadılar, hep beraber yürüdüler. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Darbe girişiminden bugüne yaşadıklarımız bir başka dönemde olsa onlarca yıla ancak sığdırılabilecek gelişmeleri ifade ediyor. İşte böylesine köklü değişikleri hayata geçiriyor, böylesine cesur adımlar atıyoruz." şeklinde konuştu.



"İnlerine girdik ama bitmedi, in çok"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine karşı tarihin en büyük başarılarını elde ettiklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"FETÖ'nün devletten, iş dünyasından, sivil toplum hayatımızdan ve ülkemizin her köşesinden sökülüp atılması yolunda çok önemli uygulamalar gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bu bitmedi, bu vücudumuzdaki öyle bir virüs ki metastaz yaptı. Bunun tamamen temizlenmesi gerekiyor. Silahlı kuvvetlerimiz, polis teşkilatımız, devletin tüm kurumları, her yerden temizlenmesi gerekiyor ve ne demiştim? 'İnlerine gireceğiz' demiştim. İnlerine girdik ama bitmedi, in çok. Aynı şekilde PKK'nın da inlerine girdik, giriyoruz. Bakın şu anda askerimiz, polisimiz dağlarda, Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Bestler Deresinde. İki yüz metre yerin dibine kuyu açmak suretiyle, şehrin altında yeni şehirler kurmak suretiyle, oralarda lojistik malzemelerini ve kendilerini barındıracak imkanları kurmuşlar ve şimdi bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız hep birlikte, yerin altında da bunlarla adeta savaşıyorlar. Burada durmadık, sınırın ötesinde de PYD ile YPG... Görüyorsunuz kimlerin desteğinde onlar bize oralardan nasıl saldırıyorlar? Havan toplarıyla vesaire. Ama oraları da onlara mezar ediyoruz, yine durmak yok. 'Bundan sonra birilerinden gelecek destekle değil, kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz' demiştik ve kendimiz kesiyoruz. Biz hep şuna inandık, dedik ki fetih yakındır. İnşallah buna inanarak da yola devam ediyoruz. Fethin yakın olduğuna inananlar önce bir şeye daha inanırlar. Nedir o? Yardım sadece Allah'tandır."



(Sürecek)