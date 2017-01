TÜMSİAD Genel İstişare Kurulu Antalya'da Başladı

Türkiye'nin en aktif sanayici ve işadamları derneklerinin başında gelen TÜMSİAD, geleneksel olarak her sene düzenlediği Genel İstişare Kurulu'nun (GİK) 9.'ncusunu 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştiriyor. Wome Deluxe Otel'de düzenlenen kurulda TÜMSİAD üyeleri bir araya geldi.

Kurula TÜMSİAD Pakistan Başkanı Anees Iqbal ile TÜMSİAD Avrupa Başkanı Erol Ekerbiçer de katıldı.

12 bini aşan üyesiyle bulunan TÜMSİAD, ülke ekonomisini güçlendirmesi, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, üretim ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunarak birçok başarılı çalışmaya imza attı. Büyük çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan kurum bünyesinde her iş kolundan üye bulunuyor. 2005 yılında kurulan TÜMSİAD, Türkiye'nin büyümesine eş zamanlı şekilde büyümeye devam ederken her ihtiyaca cevap verecek şekilde gelişen, ülkenin sorunlarına çözüm olma yolunda her türlü katkıyı vermeyi özümseyen ve gönüllülük esasıyla kurulmuş iş dünyasını temsil eden bir sivil toplum kuruluşu.

''MÜTEVAZI BİR ŞEKİLDE YOLA ÇIKTIK''

TÜMSİAD 9.'ncu Genel İstişare Kurulu açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, çok kısa sürede büyük başarılara imza atan bir sivil toplum kuruluşu olduklarının altını çizdi. Doğan, "15 kişilik kurucu kadro ile mütevazı bir şekilde yola çıkan TÜMSİAD; bugün hepimizin gurur duyduğu herkesin bildiği kurumsal ve markalaşan bir sivil toplum kuruluşu olarak görev ifa etmektedir. Kuruluş felsefemiz olan milli ve manevi değerlerimizden taviz vermeden çoğunluğu KOBİ'lerden müteşekkil yeni ve büyük Türkiye hayalini kuran iş adamlarımızın buluşma noktası olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.

''BATI DÜNYASI KÖTÜ BİR İMTİHAN VERİYOR''

Doğan TÜMSİAD'ın yol haritasını da şöyle anlattı: ''Düzenlenecek çalıştaylar ile sektörlerin dinamiklerini ayrı ayrı tartışmalı, sadece problemleri değil, muhtemel çözüm önerilerini de gündeme getirmeliyiz. 7 milyar insana talip olma vizyonumuz ile teşkilat kurullarımızla çalışma başlatmalı ve ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaşmalıyız. Tüm sektörlerde ihracatımızı artıracak çalışmaları başlatmak zorundayız. Batı dünyası son yıllarda demokrasi, insan hak ve onurunun korunması, mağdur ve mazlumlarla dayanışma noktasında kötü bir imtihan vermekte. Bu oyunu bozacak, dünyadaki dengeleri değiştirecek, Yeni Türkiye'nin ayak sesleri her geçen gün hissedilmekte. Bu minvalde, yeni TÜMSİAD'ın rol ve önemi artmaktadır."