Tümsiad Eskişehir Şube Başkanı Engiz Açıklaması

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz, özellikle yabancı kuruluşların yüklü faiz artırımının yapılması gerektiği yönündeki raporlarla 24 Ocak'taki Para Politikası Kurulu'nu baskı altına almaya çalıştıklarını belirtti.



Engiz, yazılı açıklamasında, son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunları net şekilde gösterdiğini vurguladı.



Türk lirasının dolar karşısında bu denli değer kaybetmesinin arkasında spekülatif söylemlerin olduğunu ifade eden Engiz, Türkiye'nin bölgesinde özellikle enerji sektöründe sağladığı gelişmenin önünü kesmek adına böyle bir girişimde bulunulduğunu kaydetti.



Engiz, 2016 yılında dünya ülkeleri ortalama yüzde 1,7 gelişirken, Türkiye'nin ortalama gelişiminin yüzde 3,9 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Merkez Bankası 28 Ocak 2014'te gece yarısı olağanüstü toplanıp faizi 5,5 puan yükseltmek zorunda kalırken, son dönemde dolar üzerinden yapılmaya çalışılan kriz algısı ile aynı amaç için dört bir koldan saldırı yapılıyor. FETÖ, PKK-DEAŞ'ın saldırıları ile diz çökertilemeyen Türkiye, dolar operasyonu ile 'Yüksek kur, yüksek faiz' sarmalına sokulmak isteniyor. Özellikle yabancı kuruluşlar yüklü faiz artırımının yapılması gerektiği şeklindeki raporları pompalayarak 24 Ocak'taki Para Politikası Kurulu'nu baskı altına almaya çalışıyor. Hükümet tüm bu oyunların farkında ve dik duruşunu destekliyoruz. Oyunlara gelmeden birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntıları da atlatacağımızı düşünüyorum."



Engiz, Meclis'te görüşmeleri devam eden yeni anayasayla, siyaseti ve dolayısıyla ekonomiyi şekillendirmek isteyen vesayet odaklarının elindeki tüm araçlarının ellerinden alınacağını ifade etti.