Tümsiad'dan Polis Haftası Ziyareti

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi, Polis Haftası nedeniyle Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ı ziyaret etti.



TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü kutlandı. Aktan yaptığı konuşmada, Türk polisinin ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksiniz çalıştığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişi sırasında da canlarını ortaya koyarak bilgi ve tecrübesiyle mücadele veren polisin halkla birlikte bu teşebbüsün engellenmesinde en önemli unsurlardan olduğunu hatırlatan Aktan, Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman nezdinde tüm polislerin Polis Haftasını kutladı.



TÜMSİAD Konya Şubesinin çalışmaları hakkında bilgilerinde verildiği ziyarette günün anısına Emniyet Müdürü Yaman'a tablo hediye edildi. - KONYA