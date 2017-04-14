Tümsiad Bursa Güneydoğu'ya Çıkarma Yaptı…

TÜMSİAD Bursa Şubesi kalabalık bir iş adamı heyetiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illerini kapsayan ticari ve kültürel biz geziyle bölgeye çıkarma yaptı.

Heyet öncelikle Şanlıurfa'da temaslarda bulunmak üzere İnşaat Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nı ziyaret etti. TÜMSİAD Şanlıurfa Şubesi ile birlikte fuarı gezen heyet, stantlara uğrayarak bilgi aldı. Yeni ürünleri inceleme fırsatı bulan heyet firma sahipleriyle birebir yaptıkları görüşmelerle çeşitli iş birlikleri olanağı da sağladı.

Şanlıurfa gezisinin ardından bölgenin en büyük illerinden biri olan Gaziantep'e geçen heyeti TÜMSİAD Nizip Şubesi karşıladı. Kentin ticari yapısıyla ilgili bilgiler alan Bursa Şubesi, ardından Adıyaman'a geçti. Buradaki işadamları ile bir araya gelen grup karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ticari ve kültürel köprülerin kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen gezide, TÜMSİAD Bursa Şubesi üyesi iş adamları, birçok ikili iş görüşmelerine imza atarak Bursa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasında gerçekleştirilecek işbirliklerinin temelini attı.