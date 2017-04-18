Tümsiad Başkanı'ndan Referandum Değerlendirmesi

Halk oylaması sonucunu değerlendiren TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk, "Kargaşa ve kaosun bulunmadığı bir sistemden iş dünyası da olumlu etkilenecek; yatırımlar çoğalacak, istihdam artacak ve sürdürülebilir ekonomik büyüme yakalanacaktır. Millet iradesi, 'istikrar, güven ve umut' dedi" ifadelerini kullandı.



TÜMSİAD İzmir Şube Başkanı Erkan Çoruk, 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonucu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Referandum sonucunu olumlu karşıladıklarını belirten Çoruk, "Millet olarak bir kere daha geleceğimize sahip çıktık. Yurt içi ve yurt dışı tüm karalama kampanyalarına rağmen halk oylamasından çıkan 'evet' kararının millet ve iş dünyası adına olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Özellikle iş dünyası ve ekonomi, seçim süreçlerinden olumsuz etkileniyor. 15 Temmuz 2016'da bu aziz milletin kahramanca püskürttüğü darbe girişiminden bu yana eksiklikleri iyice belirginleşen mevcut hükümet sistemi halkın müsaadesiyle daha aktif ve hızlı olacak, hantal yapıdan kurtularak hizmetlerine devam edecektir. Kargaşa ve kaosun bulunmadığı bir sistemden iş dünyası da olumlu etkilenecek; yatırımlar çoğalacak, istihdam artacak, sürdürülebilir ekonomik büyüme yakalanacaktır" diye konuştu.



"Türkiye kazandı"



Milletin istikrar, güven ve umut tazelediğini kaydeden Çoruk, şöyle devam etti: "Sandıktan çıkan 'evet' kararı ile beraber Türkiye kazandı, geleceğimiz güvence altına alındı. Şimdi millet olarak sevgi ve saygı çerçevesinde, tarihimizden örnek alarak birlik ve beraberliğimizi daha da artırmamız, katma değer sağlamayan gereksiz münakaşalardan kaçınıp kardeşçe yaşamaya devam etmemiz gerekir. Bu millet her şeyin en iyisini hakkediyor. 'Evet' sonucu ile beraber ülkemiz için yeni, dinamik hayırlı bir süreç başladı. Referandum sonucunun ülkemize, milletimize ve iş dünyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - İZMİR