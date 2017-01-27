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Tümosan, Castrol ile İş Birliğini Uzattı
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Tümosan, Castrol ile İş Birliğini Uzattı
27 Ocak 2017 Cuma 13:42
TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, Castrol ile sürdürdüğü iş birliğini 3 yıl süreyle uzattı.
TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, Castrol ile sürdürdüğü iş birliğini 3 yıl süreyle uzattı.
Kaynak:
Dunya.com
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