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Tümosan, Castrol ile İş Birliğini Uzattı
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Tümosan, Castrol ile İş Birliğini Uzattı

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, Castrol ile sürdürdüğü iş birliğini 3 yıl süreyle uzattı.

Tümosan, Castrol ile İş Birliğini Uzattı

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, Castrol ile sürdürdüğü iş birliğini 3 yıl süreyle uzattı.

Kaynak: Dunya.com

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