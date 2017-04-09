TÜMOSAN 8 İleri Yerli Şanzıman Üretti

Türk Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (TÜMOSAN), geçtiğimiz günlerde yerli dizel motor geliştirdiğini açıklamıştı. Şirket şimdi ise '8 ileri şanzıman' ürettiğini resmen duyurdu.

YURTDIŞINDAN DESTEK ALINMADAN ÜRETİLDİ

TÜMOSAN'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, tamamlanan tranmisyonların; test, validasyon ve kalibrasyon süreçlerinin Konya Fabrikası'nda devam ettiği belirtildi. Şirket; 8 ileri 1 geri vitesli senkromeçli mekanik ve senkromeçli otomatik transmisyonlarının geliştirilmesini yurtdışından destek almadan başardı.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Açıklamada, transmisyon ailesini geliştirirken TÜBİTAK desteğiyle başlanıldığı da ifade edildi. Şirketin açıklamasında DURA 1300'ün sahip olduğu teknik özellikleri hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Proje ile TÜMOSAN, motor ailesine en uygun vites aralıkları ve oranlarını sunan ve bu sayede hem yüksek çekiş hem de verimi bir arada sağlayan DURA transmisyon ailesinin ilk iki üyesi, 8 ileri 1 geri vitese sahip ve azami 300 beygir gücü ve 1250 Nm motor kapasitesinde kullanılabilecek DURA 1300'ün tüm versiyonlarının geliştirilmesi tamamdı. Prototipler üretilip, fonksiyon, doğrulama ve dayanım testleri aşamasına geçildi." (Star)