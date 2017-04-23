Tümmer Başkanı Türk: Haksız Rekabet Yüzünden Çok Güzel Taşlarımız Yok Pahasına Satılıyor

TÜRKİYE Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Raif Türk, "Haksız rekabet yüzünden çok güzel taşlarımız yok pahasına satılıyor" dedi.



Burdur Mermerciler ve Madenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde istişare toplantısı düzenlendi. Kent merkezindeki Grand Özeren Otel'deki toplantıya TÜMMER Başkanı Raif Türk, Ege Maden İhracatçıları Başkanı Mevlüt Kaya, İZFAŞ Genel Müdürü Gül Şener, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Mecikoğlu, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar ile mermer sektöründe önde gelen firmaların temsilcileri katıldı.



Burdur Mermerciler ve Madenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakkı Arslan, Burdur'da taşın aşa dönüştüğünü söyledi.



'BİZİ ÖNCELEDİK, BENİ ÖTELEDİK'



Ege Maden İhracatçı Birlikleri Başkanı Mevlüt Kaya, "Biz ihracatçı birliklerinin ötesinde üretici ihracatçı birlikleriyiz. Biz ocakçıyız, üreticiyiz. Ocak doğru çalışmıyorsa, orman bedelleri belimizi büküyorsa, devlet hakları ve bir sürü engel varsa biz üretmezsek neyi satacağız. Türkiye'de madencilikle iştigal eden 12 STK'nın 10'u ile bir araya gelip konsensüs sağladık, bizi önceledik, beni öteledik. Hep birlikte 'ne yaparız', ortak kolektif akılla 'keşke'lerimizi minimize ettik. 'Ama'sız, egolarımızı bir kenara bırakıp, el ele tutuşmamız gerekiyor. Bizim başka yolumuz yok" dedi.



'BU NOKTAYA ZORLUKLARLA GELDİK'



Dünyaya taş satan bir sektör haline geldiklerini aktaran Kaya, "Biz gerçekten harikalar yaratan bir sektörüz. 25 sene önce Türkiye genelinde 30 milyon dolar ihracat yapan bir sektör bugün 2 milyar dolara geldi. Biz bu noktaya zorluklarla geldik. Şu anda dünyanın en iyi teknolojisini kullanıyoruz. Stabilize yolda yol aldık otobana çıktık. Otobana uygun hız yapmamız gerekiyor" diye konuştu.



'YEREL BİRLİKTELİKLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR'



TÜMMER Başkanı Raif Türk de mermer sektörünün yeni doğan, yeni büyüyen ve büyümesiyle birlikte çevresini de büyüten bir sektör olduğunu söyledi. Sektörde kamudan kaynaklanan sorunların bir an önce giderilmesi için sürekli çalıştıklarını kaydeden Türk, şöyle konuştu:



"Maalesef bürokrasideki bazı arkadaşlarımız bize mesleğimizi öğretiyor. Biz TÜMMER'i daha güçlü kılmak, sektörün çatısı haline getirmek için TÜMMER kanun taslağını 2013 yılında hazırladık. Ama 17- 25 Aralık olayları, arkasından seçimler, daha sonra 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi tüm bunlar bizi de etkiliyor. Biz hala uygun zamanı bekliyoruz taslağımızı kanuna dönüştürmek için. Bunu yapabildiğimiz takdirde ulusal ve uluslararası alanda sektörümüzü temsil edebilen, sorunlarımızı yüksek sesle ifade edebilen bir birlik olacağız. Haksız rekabet yüzünden çok güzel taşlarımız yok pahasına satılıyor. Bu konuda yerel birlikteliklerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Önce yerelde bir araya gelip fiyatlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Yoksa bir süre sonra mermer sektörü düşük fiyat yüzünden sektör olmaktan çıkabilir. Öncelikle biz kendi aramızda ucuz fiyatlarla mücadele etmeli, görüş birliğine varmalıyız."



'ÇEVRECİ OLMALIYIZ AYNI ZAMANDA'



Çevre ve orman konusunda çok büyük bir baskı altında olduklarını vurgulayan Türk sözlerini şöyle sürdürdü:



"Enerji Bakanlığı'nın en üst derecesindeki bir bürokratımız rahatlıkla bizleri savunması gerekirken o bile bizim gelişigüzel çalışmamızdan rahatsız olup kendi görevini unutarak bir çevreci gibi karşımıza çıkabiliyor. İnanın bazen ben de ona isyan ediyorum. Birer çevreci olmalıyız aynı zamanda. Her birimiz ona dikkat etmeliyiz ki biz devletimizden, bürokrasiden, bakanlıklardan bir şey isterken 'siz şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz artık sizi savunacak durumumuz kalmadı' demelerine imkan vermemeliyiz." - Burdur