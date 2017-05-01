Tümiş'ten, İş Kazasında Ölen İşçinin Mezarına 1 Mayıs Ziyareti

TÜM İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜMİŞ) Yönetim Kurulu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Kayseri'de 2009 yılında iş kazasında hayatını kaybeden işçi Murat Kiraz'ın mezarını ziyaret etti.



TÜMİŞ Genel Başkanı Mahmut Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların üyeleri, merkez Melikgazi İlçesindeki İLDEM Mezarlığı'nda, 2009 yılında çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek hayatını kaybeden işçi 30 yaşındaki Murat Kiraz'ın kabrini ziyaret etti. Ziyarete, merhum işçinin eşi Leyla, 15 yaşındaki oğlu Hamza ve 11 yaşındaki oğlu Yasin Kiraz da katıldı. Kiraz'ın kabri başında Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından, TÜMİŞ Başkanı Şahin ve beraberindekiler ile Kiraz'ın eşi ve çocukları, mezara karanfil bıraktı. Bu arada, Kiraz'ın küçük oğlu Yasin gözlaşlarını tutamadı. Küçük çocuk, "Babamı kaybettiğimizde ben 3 yaşındaydım, onu hiç tanıyamadım, ancak babamı çok özlüyorum" dedi.



Konfederasyon Başkanı Mahmut Şahin, "1 Mayıs'ta biz, mezarlık ziyareti yaparak, Murat Kiraz kardeşimizin kabri başında buluştuk. Biz bu ziyaretleri geleneksel hale getirdik. Mezarlıkta buluşmamızın 2 anlamı var. Birincisi, işçi kardeşlerimize ne olunsa olsun, çalışırken iş güvenliğini alarak çalışmalarına dikkat çekmek istiyoruz. İkincisi ise patronlar açısından, üç beş kuruş daha fazla kar edeceğiz diye, bu insanların, yanınızdaki çalışanların hayatlarını tehlikeye atmayın. Mezarlıktakiler, bizleri göremezler, duyamazlar ama bizler buradaki mezarları görüyoruz. Bütün bu yaşananlar ve mezarlıklar, bizlere ibret olmalı" diye konuştu.



Şahin ve beraberindekiler daha sonra Belsin Semti'ndeki yüzme havuzu yanındaki ormanlık alana, 'Her işçinin bir fidanı bulunsun' temasıyla fidan dikti.



- Kayseri