Tümgeneral Özoğlu'dan, Başkan Sekmen'e Ziyaret

9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.



Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Sekmen, belediyenin il genelindeki çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Özoğlu'na bilgi verdi.



Sekmen, "Şehrimiz, hükümetimizin idari, askeri ve yargıdaki Erzurumlu bürokratlarıyla hak ettiği konuma ulaşacaktır. Birbiriyle uyumlu yöneticilerin hedefi, Anadolu'nun zirve şehri Erzurum'u kalkındırma ve geliştirmede en üst noktalara çıkarmaktır. Bu anlamda en güzel dönemi yaşıyoruz." diye konuştu.



Özoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sekmen'e teşekkür etti.