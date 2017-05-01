Tümer Metin: Juventus Bile Başakşehir'i Kolay Kolay Yenemez

Yayıncı kuruluşun yorumcusu Tümer Metin, Başakşehir ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Yorumcu Tümer Metin, Başakşehir'i organize bir ekip olduğunu ifade ederken, "İddia ediyorum, Juventus bile orada Başakşehir'i kolay kolay yenemez" dedi.

"BARCELONA GELSE BEŞİKTAŞ'A 18 DAKİKADA 3 GOL ATAMAZ"

Şansal Büyüka ise "Tersinden bakalım Barcelona gelse Beşiktaş'a 18 dakikada 3 gol atamaz" şeklinde konuştu.

İtalya Ligi'nde Juventus, 84 puanla lider durumda. Juventus'un en yakın takipçisi Roma 75 puana sahip. İtalyanlar, Barcelona'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırmıştı.