Tümer: "Bit Pazarı'ndaki Keşmekeşlik Adana'ya Yakışmıyor"

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, 'Bit Pazarı' olarak adlandırılan bölgedeki keşmekeşliğin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.



Hafta sonunda Adanalı ve Suriyelilerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Güney Kuşak Bulvarı'ndaki karmaşıklığı yerinde gören, seyyar satıcılar ve vatandaşlarla görüşen Tümer, "Adana, bu çağdışı görüntüleri hak etmiyor" dedi.



Yoksul Adanalı ve Suriyeli göçmenlerin sağlık koşullarından yoksun, gelişigüzel yol üstüne serilmiş tezgahlarda ve yerlerde bulunan eski eşyaları satın alabilme telaşına düştüğü 'Bit Pazarı' esnafı için aynı bölgede acele kamulaştırmayla kapalı bir mekan yapılması için Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunan Tümer, "On yıllardan bu yana kangren halini alan 'Bit Pazarı' oldukça geniş bir alana yayılmış. Önceleri tam da yol ortasında bulunan alışveriş tezgahları şimdilerde yol boyunca sağlı sollu, insan onuruna yakışmayan görüntülerle Adana'nın içler acısı halini ortaya seriyor" dedi.



Tümer, soruna kalıcı çözüm bulunması için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin zaman kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. - ADANA