Tumbatulu Balıkçılara Ekipman Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Zanzibar'da Tumbatu Adası Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında Tumbatu Adası balıkçılarına balıkçı motoru desteğinde bulunuldu.



Tumbatu Adası, Zanzibar'ı oluşturan iki büyük adadan biri olan Unguja'nın kuzey batısında anakaradan 2 kilometre uzaklıkta yeralan, 8 km uzunluğunda yaklaşık 20 bin nüfuslu küçük bir ada olup, tamamı Müslümanlardan oluşuyor. Nüfusun yüzde 53'ü kadın ve yüzde 47'si erkekler oluştururken, Tumbatu halkının başlıca geçim kaynağı arasında balıkçılık yer alıyor.



Bölge halkı ada çevresinde tuttukları balıkları gerek anakaradaki balıkçı pazarına götürüp satmakta gerekse kendi gıda ihtiyacının temininde kullanıyor. Bu bakımdan balıkçılık, Tumbatu adası için vazgeçilmez ve hayati ekonomik bir faaliyet olarak öne çıkıyor.



Hint Okyanusunun bereketli balık rezervinin ortasında bulunan adada teknik imkansızlıklar nedeni ile balıkçılık zor koşullarda gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra ada çevresinin sığ sular ve kayalıklarla çevrili olması, her gün yaşanan gel-git olayının da etkisi göz önüne alındığında balıkçılığın açıklarda ve daha derin sularda yapılması gerekliliği ortaya çıkarıyor.



Yıllar boyunca Tumbatulu balıkçıların avcılık hayatlarında herhangi bir gelişme olmamış ve balıkçılar zor koşullar altında büyük çaba harcamalarına karşılık av verimi deniz motorlarının olmaması nedeniyle hep düşük durumda kalıyor. Teknelerin motorlarının bulunmaması nedeniyle derin bölgelere gidememesi, gidebilseler bile yine motorlarının bulunmaması nedeniyle bu seyrin yaklaşık 12 saat aldığı balıkçılar tarafından belirtiliyor.



Bu nedenden dolayı TİKA tarafından Tumbatu adasında balıkçılık sektörünün daha verimli hale gelebilmesi amacıyla ilk etapta 15 adet balıkçı motoru temin edildi. TİKA tarafından temin edilen motorlar düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.



Teslim töreninde Tumbatu Kweyu Balıkçılık Kooperatifi Müdürü Mdungi Mwadini Haji uzun zamandır adaları ile yakından hiçbir ülkenin, STK'nın ilgilenmediğini ancak TİKA'nın adanın ihtiyaçlarını çok iyi görüp belirlediğini ve kendilerinin en çok ihtiyaç duyduğu deniz motorlarını temin ettiğini belirtti. Haji, ada halkına minumun maliyet ile maximum faydanın sağlandığını ifade ederek, TİKA'nın yaptığı bu yardımın ada ekonomisine yaklaşık yüzde 15 artı bir katkı sağlayacağını belirterek TİKA'ya olan minnettarlığını dile getirdi. - ANKARA