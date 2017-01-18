Tumbadan zumbaya Okulda şenlik var

Çocukları küçük yaşlarda sanat ve sporla tanıştırmayı amaçlayan "PiriSanat Günleri" başladı. Güzelbahçe Özel Piri Reis Okulları Okul Aile Birliği'nin katkılarıyla bu yıl 3.kez düzenlenen etkinliklerde ana sınıfından 8.sınıfa kadar öğrenciler gün boyu ebrudan karikatüre, yogadan zumbaya, ritmden arp dinletisine kadar sanat ve sporun çeşitli dallarını tanıma ve deneme fırsatı bulacak.

Her köşede ayrı etkinlik

"PiriSanat Günleri"nin üç yıldır ilk dönemin son haftası düzenlendiğini dile getiren Güzelbahçe Özel Piri Reis Okulları Okul Aile Birliği Başkanı Özen Altan etkinliklerde 120 kişilik bir ekibin görev aldığını söyledi. Altan, "Amacımız sanat ve sporu çocuklarımızın hayatına daha fazla sokmak. Bunu yaparken de onların deneyip seçmelerini istedik PiriSanat Günleri böyle doğdu ve gelenekselleşti. Çocuklar derslerin yanında sanat ve sporla dolu üç gün geçiriyor" dedi.

Etkinliğin şenlik havasında geçtiğini ifade eden Altan, "Bir grup öğrenci okulun bir köşesinde tumba çalarken başka bir grup resim yapıyor. Bir sınıfta tiyatro dersi yapılırken yan sınıfta karikatür ya da kağıt katlama sanatı yapılıyor. Dans atölyesinde zumba yapılırken resim atölyesinde heykel ya da ebru çalışması yapılıyor" diye konuştu.

120 kişilik ekip

PiriSanat Günleri'nin hazırlıklarına okulların açılmasıyla birlikte başladıklarını sözlerine ekleyen Okul Aile Birliği Başkanı Özen Altan, "Bu yılki etkinliklerde 100'ü sanatçı olmak üzere 120 kişilik bir ekip görev alıyor" dedi.