Tüm Yönleriyle Fetö'nün Darbe Girişimi' Paneli

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde, "15 Temmuz-Tüm yönleriyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi" konulu panel ve fotoğraf sergisi düzenlendi.



Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü Mostar Türk Kültür Merkezi ve Maarif Vakfının katkılarıyla Mostar'daki Dzemal Bjedic Üniversitesi Ekonomi Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen panele çok sayıda davetli katıldı.



Mostar Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı, panelin açılışında yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz'da Türkiye'ye hain darbe girişiminde bulunduğunu anımsatarak, Bosna Hersek'te de uzantıları bulunan FETÖ'nün son derece tehlikeli olduğunu ve ülkedeki halkın mutlaka bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Mostar Türk Kültür Merkezi Müdürü Yunus Dilber de düzenlenen panel ve fotoğraf sergisinin Bosna Hersek halkını bilinçlendirmek amacıyla yapıldığını ifade ederek, "Türkiye'ye hain darbe girişiminde bulunan terör örgütünün Bosna Hersek'te de uzantıları mevcut. Bosna Hersek'i ve halkını sevdiğimiz ve önemsediğimiz için bu tarz bir panel organize ettik. Varolan tehdide karşı uyarıda bulunmak istedik." dedi.



Maarif Vakfı Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır ise FETÖ'nün hain darbe girişiminin büyük bir özenle anlatılması gerektiğine işaret ederek, "15 Temmuz'da yaşananları tüm ayrıntılarıyla aktarmalıyız, kim yaptı, neden yaptı, nasıl, hangi teknik ve stratejileri kullanarak yaptı? Bunları özellikle kardeş ve dost ülke olarak bildiğimiz yerlerdeki halka anlatmalıyız." diye konuştu.



Bosna Hersek halkını FETÖ hakkında bilinçlendirmek için toplandıklarını belirten Sağır, Bosna Hersek'in de tehlike altında olduğunu ve halkın gerçekleri bilmesi gerektiğini vurguladı.



Sağır, FETÖ'nün darbe girişimi hakkında insanlara doğru kaynaklardan doğru bilgiler verilmesi gerektiğinin altını çizerek, yanlış anlaşılmaların ancak bu şekilde ortadan kalkacağını söyledi.



AA'nın fotoğraf sergisi açıldı



İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, 15 Temmuz'un Türkiye için dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Aslında ilk kez bir darbe girişimi durduruldu. Tarihte bugüne kadar yapılan darbe girişimleri genellikle tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.



Türk halkının 15 Temmuz'da tek yürek olduğunu ve darbe girişiminin karşısında durduğuna işaret eden Özipek, Batı ülkelerinin adil olmayan bir tavır sergilediğini ve FETÖ'ye karşı tepkilerini geç verdiklerini veya hiç vermediklerini söyledi.



Özipek, meydana gelen darbe girişiminin ötesinde diğer ülkelerin demokrasi ve insan hakları adına birlik olması gerektiğine inandığını sözlerine ekledi.



Bosna Hersekli akademisyenlerden Dr. Senad Hasanagic de düzenlenen panelin Bosna Hersek halkının bilinçlenmesinde son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde eğitim veren okullardan bir örgüte değil Bosna Hersek devletine bağlı olmasını bekliyoruz." diye konuştu.



Panelde ayrıca, Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğraflarından oluşan FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı. Bosna Herseklilerden yoğun ilgi gören sergi, 20 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.