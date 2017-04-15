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Tüm Tahliye Talepleri Reddedildi
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Tüm Tahliye Talepleri Reddedildi

Bylock uygulamasını kullanan 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davada sanıkların tümünün tahliye talepleri reddedildi.

Tüm Tahliye Talepleri Reddedildi

Bylock uygulamasını kullanan 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davada sanıkların tümünün tahliye talepleri reddedildi.

Kaynak: Dunya.com

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