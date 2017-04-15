Tüm Tahliye Talepleri Reddedildi
Bylock uygulamasını kullanan 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davada sanıkların tümünün tahliye talepleri reddedildi.
Bylock uygulamasını kullanan 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davada sanıkların tümünün tahliye talepleri reddedildi.
Kaynak: Dunya.com
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