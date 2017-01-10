Tüm Spor Adamları Derneği Başkanlığına Yıldırım Seçildi

Tüm Spor Adamları Derneği Ağrı Şube Başkanlığına Erol Yıldırım seçildi.



Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Futbol İl Temsilcisi Aslan Tayhan, Birlik Başkanı Nizamettin Şahin, Doğunun Kaplanları Derneği Başkanı Gökhan Güneş, AKET Başkanı Serdar Yıldız ve TÜMSAF delegelerinin katıldığı olağan genel kurulda, Erol Yıldırım tüm delegelerin oyunu alarak Tüm Spor Adamları Derneği Ağrı Şube Başkanı oldu. Başkan seçildiği için genel kurula teşekkür eden Erol Yıldırım, "Bu kongre ile bana göstermiş olduğunuz teveccühten ötürü tüm spor adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün iş yoğunluğu sebebi ile aramızda bulunmayan birçok kulüp yöneticisinin ve spor adamının selamını iletmek istiyorum. Bizim amacımız spor alanında faal olan spor adamları ile faal olmayan spor adamlarını bir araya getirerek, ilimizin ve ülkemizin spor alanında yaşadığı sorunlara çözüm önerileri getirmek, sporda birlikteliği sağlamaktır. Sporun her kesimi bilsin ki biz sporun tüm taban birlikleri ile tüm kuruluşları ile çatışan değil, onlara destek veren, onlarla birlikte hareket eden bir yapıda olacağız" dedi. - AĞRI