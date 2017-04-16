Tüm Seçmenlerin Yüzde 10'una Denk Gelen 10 İlçe Referanduma Damga Vurdu

Referandumda tüm seçmenlerin yüzde 10'na denk gelen 5 milyon 579 bin bin kişi 10 ilçede oy kullandı.Seyhan, Küçükçekmece, Çankaya ve Esenyurt'ta hayır önce çıkarken, diğer 6 ilçede ise evet ipi önde göğüsledi. Bu ilçelerdeki sonuçlar referandum oylamasına damga vurdu.

TÜM SEÇMENİN YÜZDE 10'UNU OLUŞTURDU

Referanduma sunulan Anayasa değişikliği teklifi için 55 milyon 319 bin 222 seçmen 167 bin 140 sandıkta oy kullandı. İlçe bazlı değerlendirildiğinde birçok ilin nüfusundan fazla seçmene sahip 10 ilçe, toplam seçmenin yüzde 10'unu oluşturdu. Bu ilçeler arasında en yüksek oran Ankara'nın Çankaya ilçesinde yüzde 78 ile çıktı.

İŞTE O İLÇELER

Ankara -Çankaya 684 bin seçmen var: Yüzde 78,29 hayır, 21,71 evet

Ankara- Keçiören 656 bin seçmen var: Yüzde 55,61 evet, 44,38 hayır

Bursa -Osmangazi 617 bin seçmen var: Yüzde 54,04 evet, 45,95 hayır

Adana- Seyhan 543 bin seçmen var: Yüzde 63,31 hayır, 36,68 evet

İstanbul - Küçükçekmece 541 bin seçmen var: Yüzde 55, 63 hayır, 44,36 evet

Gaziantep- Şahinbey 530 bin seçmen var: Yüzde 61,25 evet, 38,75 hayır

İstanbul - Esenyurt 520 bin seçmen var: Yüzde 47,53 evet, 52,46 hayır

İstanbul - Bağcılar 510 bin seçmen var : 61,06 evet 39, 93 hayır

İstanbul - Ümraniye 491 bin seçmen var: 55, 21 hayır 44, 78 evet

İstanbul - Pendik 487 bin seçmen var 57,20 evet, 42,79 hayır