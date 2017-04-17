Tüm Seçenekler Masada Tutuluyor'

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore konusunda tüm seçenekleri masada tuttuğunu ve atacağı adımlar için hızlı karar alabileceğini vurgulayarak, "Başkan'ın kırmızı çizgiler çizdiğini göreceğinizi sanmıyorum." dedi.